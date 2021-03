In der Westpfalz gibt es bislang kaum nachgewiesene Corona-Fälle mit hochansteckenden Mutationen.

Das geht aus Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Demnach wurden zwei Fälle mit mutierten Coronaviren in der Westpfalz nachgewiesen – einer in Zweibrücken, ein weiterer in Kaiserslautern. Außerdem gibt es sieben Verdachtsfälle: drei in Zweibrücken, zwei im Donnersbergkreis und jeweils einer in Pirmasens und dem Kreis Südwestpfalz. Landesweit wurden dem Landesuntersuchungsamt bisher 457 nachgewiesene Corona-Fälle mit Mutationen gemeldet – die meisten davon im Kreis Mayen-Koblenz.