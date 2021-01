Jahrzehntelang war die Kaufhalle in Pirmasens Ziel von Kunden aus der ganzen Südwestpfalz. Jetzt ist das Gebäude so gut wie abgerissen und macht Platz für Neues.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) freut sich: Endlich kann der Bereich rund um die ehemalige Kaufhalle weiterentwickelt werden. Dass es jetzt nicht das geplante große Fachmarktzentrum für Schuhe wird, erschüttert Zwick nicht in seinem Optimismus. Er ist sich sicher. "Das Gebiet wird sich positiv entwickeln."

Dieses Pirmasenser Stadtbild mit dem Gebäude der Kaufhalle gehört der Vergangenheit an. SWR

Pirmasens bekommt ein "Schuh-Center"

Aus der "Schuhstadt" mit Schuhen und Outdoor-Artiklen wird jetzt ein kleineres "Schuh-Center". Grund ist nach Angaben der Stadt, dass - auch wegen Corona - der Einzelhandel in Pirmasens deutlich zurückgegangen ist. Im neuen "Schuh-Center" soll aber nicht nur Verkauf angesiedelt werden: So plane beispielsweise die Caritas, in den oberen Stockwerken barrierefreie Wohnungen zu bauen. Davon gebe es in Pirmasens bisher nicht genügend.

Sieben Millionen Euro fließen in die Pirmasenser Innenstadt

Generell sei die Schaffung von Wohnraum wichtig, um die Innenstadt zu beleben, betont Zwick. Menschen, die in der Innenstadt wohnten, würden auch die Angebote vor Ort nutzen – das helfe am Ende auch gegen Leerstände in der Fußgängerzone. Ein Investor hat angekündigt, in das Projekt "Schuh-Stadt" sieben Millionen Euro zu investieren.

Die Stadt hatte im Oktober vergangenen Jahres damit begonnen, die ehemalige Kaufhalle abzureißen. Das Gebäude stand zuvor 16 Jahre leer.