Freilichtspiele Katzweiler erneut abgesagt

Sie hatten bis zum Schluss gehofft - vergebens. Die Verantwortlichen haben die Freilichtspiele Katzweiler im Kreis Kaiserslautern für dieses Jahr abgesagt. Damit fallen die beliebten Aufführungen das zweite Jahr in Folge aus.

Das Ensemble der Freilichtspiele Katzweiler. SWR

Als Grund für die Absage nannte der Vorsitzende des Vereins der Freilichtspiele Katzweiler, Udo Becker, die aktuell geltende Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Danach seien Auftritte der Breiten- und Laienkultur weiterhin verboten. Profi-Theater dürfen dagegen bei einer entsprechenden Inzidenzzahl und unter Hygiene-Auflagen auftreten.

Geplant waren auf der Freilichtbühne Katzweiler kleinere Aufführungen

"Wir hatten gehofft, dass mit der Verordnung auch die Auftrittsmöglichkeiten für Amateurtheater gelockert werden", sagte Udo Becker. "Leider ist das nicht eingetreten." Eigentlich hatte der Verein in diesem Sommer kleinere Aufführungen mit wenigen Schauspielern auf der Bühne eingeplant, um die Hygiene-Regeln einhalten zu können. Geplant waren "Urmel aus dem Eis", "Ronja Räubertochter", eine Musical-Show, eine Theaterwanderung unter dem Motto "Märchenwald" und eine Horrorkomödie.

Die Ehrenamtlichen betreiben jedes Jahr für die Freilichtspiele einen großen Aufwand. SWR

Allerdings hätten die Proben dafür acht Wochen gedauert. "Solange wir aber keine Perspektive haben, dass unsere Stücke auch gezeigt werden dürfen, können wir nicht mit den Proben beginnen", sagte Udo Becker. Das sei weder den Mitwirkenden zuzumuten, noch finanziell realisierbar.

"Auch wenn in den nächsten Wochen Lockerungen für Amateurtheater in Kraft treten sollten, läuft uns jetzt die Zeit davon. Wir können unsere Stücke ja nur im Sommer zeigen."

Enttäuschung bei Laienschauspielern

Die Vereinsmitglieder seien enttäuscht, dass es für diesen Sommer keine Perspektive gebe. Becker äußerte auch Unverständnis für die Corona-Verordnung des Landes - "gerade wo vielerorts Open-Air-Veranstaltungen angeboten werden - wir dies als Amateurtheater aber nicht dürfen." In Baden-Württemberg dürfen Amateurtheater auf Freilichtbühnen zum Beispiel stattfinden.

Jedes Jahr kommen mehrere Zehntausend Besucher zu den Freilichtspielen in Katzweiler. SWR

Man wolle nun darüber beraten, ob die Stücke in einem anderen Rahmen gezeigt werden können, so Udo Becker. Die Pläne für den kommenden Sommer will der Verein in den nächsten Wochen bekannt geben.