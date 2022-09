Katze als Brandstifter in Kaiserslautern?

per Mail teilen

Eine Katze als Brandstifter? Die Polizei hat genau diesen Verdacht. Das Tier soll einen Wohnungsbrand in Kaiserslautern mit zwei Verletzten ausgelöst haben.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Samstagmorgen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserslauterer Innenstadt ausgebrochen. Das komplette Haus wurde evakuiert. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten.

Eine Katze soll in Kaiserslautern einen Wohnungsbrand ausgelöst haben, weil sie an einem Herd herumgespielt hat. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | P. Wegner

Katze spielt an Herd und löst Brand aus?

Ersten Ermittlungen zufolge waren Plastikgefäße in Brand geraten, die in der Wohnung auf dem Elektroherd abgestellt waren. Unklar ist, wer den Herd angeschaltet hat. Die Bewohner vermuten, dass die in der Wohnung lebende Katze den Regler aus Versehen aktiviert haben könnte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer wurden der Elektroherd und die darauf stehenden Gefäße beschädigt sowie eine Wand stark verrußt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hat die Katze den Vorfall gut überstanden und wurde nicht verletzt.