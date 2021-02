per Mail teilen

In einer spektakulären Rettungsaktion hatte die Tierrettung aus Contwig bei Zweibrücken Mitte Januar zusammen mit der Feuerwehr eine auf einem Hausdach festgefrorene Katze gerettet. Inzwischen geht es dem Tier nach Angaben der Tierrettung wieder gut. Derzeit wird es noch aufgepäppelt.

Frosty heisst die kleine weiß-braune Katzendame inzwischen, erzählt Kai Harstick von der Tierrettung in Contwig bei Zweibrücken. Den Namen habe sie eher zufällig, kurz nach ihrer Rettung, bekommen. Viele Leute hätten gefragt, wie die Katze heiße. Da sei dann passenderweise Frosty gewählt worden.

Wenn es weiterhin so gut läuft gibt es auch schon ein schönes Zuhause für Frosty Katzenhilfe Großbundenbach

Im Moment wird die Katze bei der Katzenhilfe in Großbundenbach weiter aufgepäppelt. Dort ist sie auch vor einigen Tagen sterilisiert worden. Wichtig, weil Frosty wieder ausgewildert werden soll. Denn sie ist zwar eine Hauskatze, war aber bisher als Streuner unterwegs. Und da soll sie sich nicht unkontrolliert fortpflanzen. Auf ihrer Facebookseite schreibt die Katzenstation, dass sie aber auch versucht, Frosty an Menschen zu gewöhnen.

Das Deutsche Rote Kreuz aus Contwig, zu dem die Tierrettung gehört, sammelt derzeit Spenden für Frosty. 250 bis 300 Euro sollen dann an die Katzenhilfe in Großbundenbach gespendet werden. So viel hat nämlich die Sterilisation der Katze gekostet.

Feuerwehren sollen Spenden für Einsatz bekommen

Alles, was darüber hinaus an Spendengeldern zusammenkommt, sagt Kai Harstick, sollen die Feuerwehren bekommen, die an der Rettungsaktion beteiligt waren. Denn deren Einsatz habe natürlich Geld gekostet, werde aber von niemandem bezahlt, weil Frosty ein Streuner ist.

Die Feuerwehr musste bei der Rettung der Katze helfen DRK Contwig

Katze war auf Dach festgefroren

Am 13. Januar hatten Anwohner der Hauptstrasse in Obernheim-Kirchenarnbach eine erschöpfte Katze auf dem Dach eines Hauses entdeckt und Feuerwehr und Tierrettung alarmiert. Die konnten die Katze mit einem Fön vom Dach loseisen.