Katretter-Warn-App startet

Im Kreis Südwestpfalz startet heute offiziell das sogenannte Katretter-System. Dabei geht es darum, dass freiwillige Ersthelfer in der Nähe eines Unfallortes per Handy-App alarmiert werden und vor Ort möglichst schnell erste Hilfe leisten können. Im Kreis Südwestpfalz haben sich bereits etwa 100 Menschen für das sogenannte Katretter-System registriert. Wenn ein Unfallopfer bewusstlos ist oder ein Herz-Kreislauf-Stillstand festgestellt wird, können von der zuständigen Rettungsleitstelle per Handy-App freiwillige Ersthelfer in der Nähe alarmiert werden. Die Idee beruht nach Angaben des Kreises Südwestpfalz darauf, dass freiwillige Ersthelfer möglicherweise schneller vor Ort sein können als ein Notarzt oder Rettungsdienst. Sie könnten vor Ort innerhalb weniger Minuten mit den Wiederbelebungsversuchen beginnen. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand seien gerade die ersten zehn Minuten entscheidend. Wer sich unter katretter.de für das Rettungssystem registrieren möchte, sollte mindestens 18 Jahre alt sein und einen aktuell gültigen Erste-Hilfe-Kurs vorweisen können.