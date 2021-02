per Mail teilen

Die katholische Kirche in der Pfalz verliert seit Jahren kontinuierlich Mitglieder. Ende 2019 gab es im Bistum Speyer noch rund 507.000 Katholiken. Zehn Jahre zuvor war es noch gut 70.000 mehr. Bei ihrer am Dienstag beginnenden Vollversammlung wollen die deutschen Bischöfe unter anderem beraten, wie diese bundesweite Austrittswelle gestoppt werden kann. Das Bistum Speyer setzt dabei nach eigenen Angaben unter anderem auf konsequente Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Außerdem überlege man, wie man durch Prävention weitere Missbrauchsfälle verhindern könne.