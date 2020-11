per Mail teilen

Ab Sonntag müssen Katzenhalter in Zweibrücken ihre Tiere kastrieren lassen, wenn diese sich auch im Freien aufhalten. Das hatte der Stadtrat beschlossen. Die Stadt will mit dieser Verordnung verhindern, dass sich die Katzen unkontrolliert vermehren. Schon jetzt gebe es in Zweibrücken zu viele Katzen, die im Stadtgebiet herumstreunen – und die Krankheiten auf andere Tiere übertragen können. Außerdem soll mit der Verordnung das Tierheim entlastet werden, das für die Kosten aufkommen muss, wenn gefundene Katzen kastriert werden müssen. Katzenhalter müssen außerdem ihre Tiere, wenn sie frei herumlaufen, mittels eines Computer-Chips registrieren lassen. Wer seine Katze nicht kennzeichnen und kastrieren lässt, riskiert eine Strafe von bis zu 1.000 Euro.