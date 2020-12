per Mail teilen

Mit Beginn des neuen Jahres müssen Kunden überall einen Kassenbon bekommen. In einer Bäckerei in Kindsbach im Kreis Kaiserslautern sorgt das für Unmut.

"Den brauche ich nicht!" Diesen Satz hört Sabrina van Recum zurzeit besonders häufig, wenn sie Kunden für ihre gekauften Backwaren einen Kassenbon mitgeben will. Sie ist Mitinhaberin der Bäckerei Nagel in Kindsbach. Der Mülleimer in der Bäckerei quillt langsam schon über vor Kassenbons. "Die Leute lassen uns den Kassenzettel da, oder schmeißen ihn direkt weg. Das verursacht Müll ohne Ende. Ich finde das einfach nur unnötig", beklagt van Recum.

Mit dieser Meinung steht die Verkäuferin nicht allein da. Auch die Kunden sehen keinen Sinn darin, dass ihr Bäcker seit heute einen Kassenbon ausdrucken muss - egal ob sie diesen brauchen oder nicht. Viele finden diese Vorschrift unnötig und nicht sehr umweltfreundlich.

Weil die Bons auf Thermopapier gedruckt werden, sind sie nicht recyclebar. Für die Bäckereien bedeutet das zusätzliche Kosten für die Entsorgung, weil die Leerung der Restmüll-Tonnen teuer ist. Einige Bäckereien haben deshalb schon dazu aufgerufen, die Kassenzettel zu sammeln und dann gebündelt beim Finanzamt abzugeben. Auch Sabrina van Recum aus Kindsbach findet die Idee gut: "Normalerweise müsste man das machen. Damit die auch mal sehen, was das für eine Umweltverschmutzung ist und was die Kunden davon halten."

Kassenbons gegen Steuerhinterziehung

Der Gesetzgeber argumentiert hingegen, die Kassenbon-Pflicht sei nötig, um die Kassensysteme sicherer zu machen und Steuerhinterziehung zu verhindern. Die Pflicht schieße aber über das Ziel hinaus, die Kassen seien bereits sicher, sagt Sabrina van Recum: "Das Finanzamt kann kommen, kann einen Stick dranhalten und dann sehen sie genau, was alles über die Kasse gelaufen ist."

Kommt eine Ausnahmeregelung?

Eine kleine Hoffnung für die Bäckereien gibt es aber noch: Der Bäckerverband hat eine Ausnahmeregelung beantragt, damit zumindest für kleine Beträge doch kein Kassenbon gedruckt werden muss. Eine Entscheidung darüber steht noch aus.