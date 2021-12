Fotograf zeigt die Pfälzer Landschaft aus neuer Sicht

Die Pfalz mal aus einer ganz neuen Perspektive betrachten, nämlich von ganz unten – dieser Aufgabe hat sich der Fotograf Benedikt Hild verschrieben.

Fotograf Benedikt Hild bringt die Kamera in Position SWR

Für seine Bilder setzt Benedikt Hild Miniaturfiguren, wie man sie aus dem Modellbau kennt, in die Pfälzer Landschaft und fotografiert sie dann mit dem Makro-Objektiv, geht also ganz nah dran. Der Effekt ist verblüffend: Auf einmal sieht man als Betrachter die Pfalz ganz neu. Benedikt Hild hat gerade seinen Bildband mit dem Titel „Little Pfalz – Winzlinge entdecken die Pfalz“ veröffentlicht.

"Freihändig" nennt Fotograf Benedikt Hild diese Szene in einem Wingert in Edenkoben Beendikt Hild Littlefotografie

Der Fotograf steht mitten in einem Wingert in Edenkoben an der Südlichen Weinstraße. Dort ist Benedikt Hild aufgewachsen. Es schneit, es ist kalt und die Rebstöcke haben alle Blätter verloren, aber das macht die Szenerie für Benedikt besonders reizvoll. Jetzt kann man nämlich die dünnen Wingertdrähte gut sehen, die entlang der Rebzeilen gespannt sind. Auf so einem Draht möchte der Fotograf eine winzige Fahrradfahrerin platzieren, die die Arme ausgestreckt hat. Es soll so aussehen, als ob sie freihändig auf dem Draht balanciert. Aber bei der Kälte ist es nicht leicht, sie auf dem Draht zu befestigen. Aber Benedikt Hild kennt einen Trick.

„Im Winter ist es immer sehr schwer, weil es so kalt ist, da hält der normale Modellbaukleber nicht. Deshalb habe ich immer eine mobile akkubetriebene Heißklebepistole für den Notfall dabei.“

Unter freiem Himmel arbeitet der Fotograf mit einer Lampe SWR

Sobald die Figur fest sitzt, stellt der Fotograf zwei Kameras und eine Lampe auf. In seinem Buch ist jede Szene mit zwei Bildern festgehalten: Einem aus nächster Nähe und einem aus einiger Entfernung. „Einmal gehe ich mit dem Makro-Objektiv ganz nah dran, damit man das Motiv erkennt und auch die Geschichte dahinter. Für das zweite Bild gehe ich etwas weiter weg, mit dem Weitwinkelobjektiv der anderen Kamera. Dann sehe ich, wo findet die Szenerie statt. Ganz klein erkennt man dann auch noch im Hintergrund die Figuren.“

Freihändig balanciert die winzige Radfahrerin auf dem Wingertdraht Benedikt Hild Littlefotografie

Es ist Benedikt Hild wichtig, dass Betrachter die pfälzische Landschaft erkennen und wenn sie sie kennen, auch zuordnen können. Dabei sucht er zunächst den Ort aus und überlegt dann, was er dort mit welchen Figuren inszenieren könnte. Mittlerweile besitzt er rund 1000 winzige Figürchen in den unterschiedlichsten Positionen und Handlungen. Oft setzt er sie passend zur Landschaft ein, zum Beispiel kleine Kletterer im roten Sandstein im Dahner Felsenland oder winzige Gärtner vor einer Mini-Gartenhütte im romantischen Karlstal bei Trippstadt.

Aber Benedikt Hild zeigt nicht nur die schönen Seiten der Pfalz. Ins Gelände des ehemaligen Atomwaffenlagers in Fischbach bei Dahn hat er einen Miniaturtrupp in Schutzanzügen gesetzt, die das verseuchte Gelände dekontaminieren. Ein ernstes Thema und dennoch eine liebevolle Szene, die zeigt, dass der Fotograf auch Humor hat. „Und ich schaue auch, dass ein bisschen Geschichte drin ist, ein bisschen was Amüsantes, das heißt, dass dann wirklich auch die ganze Pfalz abgebildet ist.“

Ein Einsatztrupp dekontaminiert das Gelände im ehemaligen Atomwaffenlager in Fischbach bei Dahn SWR

Die ganze Pfalz hat der Pfälzer Fotograf erst durch seine Fotostreifzüge richtig kennengelernt: „Als ich mit dem Buch angefangen habe, habe ich mir erstmal eine große Landkarte gekauft. Für mich war früher die Pfalz nur die Weinstraße. Aber dann habe ich realisiert, dass die Pfalz noch viel mehr zu bieten hat, ich war zum Beispiel zum ersten Mal im Dahner Felsenland und war fasziniert davon. Das war auch in der Hinsicht etwas Besonderes, weil man in dieser Landschaft ganz viele spannende Szenen umsetzen kann, wenn man sie aus der Sicht der Winzlinge betrachtet.“

Im Bildband von Benedikt Hild entdecken Miniaturfiguren die Pfälzer Landschaft SWR

Die Fotos von Benedikt Hild sind witzig und gleichzeitig ästhetisch. Der 25-jährige, der zurzeit noch als Wirtschaftsinformatiker arbeitet, aber sich im kommenden Jahr als Fotograf selbstständig macht, plant nach der Veröffentlichung von „Little Pfalz“ schon den nächsten Bildband mit Entdeckungsreisen in der Pfalz aus der Sicht seiner Winzlinge. Das Buch kostet 17 Euro 90 und es gibt es im Buchhandel zu kaufen.