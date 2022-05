Karnevalsvereine im Westen der Pfalz planen für den Sommer

per Mail teilen

Fastnacht und Corona? Geht nicht. Zumindest in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie. Auch im vergangenen Frühjahr hielten sich viele Närrinnen und Narren im Westen der Pfalz noch zurück. Wie sieht es im Sommer aus?

Viele Karnevals- und Fastnachtsvereine in der Region haben bereits angekündigt, auch im Sommer keine Feier nachzuholen. Trotz der steigenden Temperaturen und der mutmaßlich sinkenden Zahl an Corona-Fällen. Das ergab eine Umfrage bei den Vereinen im Westen der Pfalz. Doch es gibt Ausnahmen.

Fastnacht im Sommer kaum vorstellbar

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Vereine ihre Feiern in den vergangenen beiden Sessionen absagen müssen. Der Karnevalsverein in Kaiserslautern teilte zum Beispiel mit, keine Fastnachtsveranstaltung außerhalb der Saison nachzuholen. Grund sei die Tradition. Fastnacht im Sommer? Ein No-Go für die Närrinnen und Narren in Kaiserslautern.

Alternativen für ausgefallene Karnevalsaison

Auch der Karnevalverein Zweibrücken, die Bruchkatzen in Ramstein und der Carnevalsverein in Pirmasens haben keine Feste für die warme Jahreszeit vorgesehen. Auf das bunte Treiben soll bei einigen Vereinen aber nicht verzichtet werden. Sie planen alternative Veranstaltungen.

Die Bruchkatzen aus Ramstein wollen sich zum Beispiel am Familientag in Landstuhl am 26. Mai mit einem Auftritt beteiligen. Im Laufe des Sommers soll es außerdem ein Wein-Grillfest auf dem Vereinsgelände geben.

Hoffnung auf "Normalität"

Der Carnevalsverein Pirmasens ist mit einer Tanzgruppe auf dem Schlabbeflickerfest vertreten. Außerdem will er ein Schlachtfest und Frühschoppen ausrichten.

Wegen der Corona-Pandemie haben die meisten Karnevals- und Fastnachtsvereine in der Westpfalz seit mehr als zwei Jahren keine Veranstaltungen mehr angeboten. Die Vereine hoffen, in der kommenden Session zur "Normalität" zurückzukehren - soweit dies für Karnevalisten möglich ist.