Karnevalsverein "Bruchkatze" aus Ramstein sagt adieu zu Jürgen Lesmeister als Präsident

Am 22. und 23. Februar stehen die Prunksitzungen für den Karnevalsverein in Ramstein (Kreis Kaiserslautern) an. Ein freudiger Anlass für die meisten. Aber nicht so sehr für Jürgen Lesmeister. Für ihn sind das die letzten Sitzungen als Präsident des Vereins.

Jürgen Lesmeister ist ein fester Bestandteil des Ramsteiner Faschings. Seit 30 Jahren ist er der Präsident des Karnevalsvereines "Bruchkatze". Nun tritt er ab, und geht auf eine finale Präsidentschafttournee.

Jürgen Lesmeister aus Ramstein liebt Fastnacht seit Kindertagen

Die Hingabe zum Karneval wurde dem heute 70-jährigen Lesmeister in die Wiege gelegt. Als Kind von Gastwirten ist der Noch-Präsident der Bruchkatzen in der Dorfkneipe seiner Großeltern groß geworden. Dort wurden damals die Fastnachtsfeste veranstaltet.

Mit fünfeinhalb Jahren gewann er einen Kostümwettbewerb, bei dem er als Maharadscha verkleidet war. Und so durfte er zum ersten Mal auf einem Wagen beim damaligen "Ramsteiner-Umzug" dabei sein. In seiner Jugend hatte Lesmeister dann erstmal nicht mehr viel mit der Fastnacht am Hut. Erst Anfang der 90er Jahre wurde er zum richtigen Fastnachtsfan. Und wurde gleich aktiv auf der Bühne.

Fastnacht feiern trotz Corona

Was der Präsident in seiner Amtszeit nicht vergessen wird, sind die närrischen Tage während der Coronajahre. Es habe nämlich das gefehlt, was seiner Meinung nach, die Fastnachtszeit ausmacht. Das Beisammensein und gemeinsame Feiern von Jung und Alt. Gemeinsam präsentierten die Mitglieder der "Bruchkatzen" eine "Digitale Fastnacht" mit verschiedenen Beiträgen. Von Gardetänzen über Männerballet bis hin zu Büttenreden. Auf diese Weise konnten die Ramsteiner online oder im Lokalfernsehen von zuhause aus mitfeiern, erzählt Lesmeister.

Der Karnevalsverein Bruchkatze in Ramstein auf einer seiner Prunksitzungen. Mit dabei Präsident Jürgen Lesmeister. Karnevalsverein Bruchkatze Ramstein

Was Jürgen Lesmeister am meisten fehlen wird

Vom direkten Kontakt zum Publikum muss sich der Fastnachter schweren Herzens trennen. Denn künftig werde er bei Prunksitzungen und Umzügen nicht mehr auf der Bühne stehen und moderieren, bedauert Lesmeister. Doch was er noch etwas mehr vermissen wird, ist, wie er sagt: "Das Strahlen in den Gesichtern, wenn man den Menschen Freude bereitet".

Ganz ohne Fastnacht? Nicht für Jürgen Lesmeister aus Ramstein

Jetzt feiert Jürgen Lesmeister seine letzten Prunksitzungen als Präsident der Ramsteiner Bruchkatzen. Danach beendet er seine 30-jährige Präsidentschaft beim Westricher Umzug am Fastnachtsdienstag. Doch so ganz kehrt er den Bruchkatzen nicht den Rücken. Er wechselt nämlich in den Senat des Vereins. Und er bleibt weiterhin Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine in Speyer.