Die Faschingsveranstaltungen in Dahn fallen auch in diesem Jahr aus. Das hat der Karnevalverein „Elwetritsche“ mitgeteilt. Somit finden der traditionelle Faschingsumzug, die Zeltveranstaltungen und die Prunksitzungen nicht statt. Die aktuelle Lage rund um Corona habe sich nicht verbessert, so die Vorstandschaft des Karnevalvereins. Nach der geltenden Corona-Verordnung dürfte der Verein die Veranstaltungen nicht wie gewohnt stattfinden lassen. Außerdem sei die Gefahr vor Ansteckungen zu groß.