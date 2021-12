Karnevalverein Zweibrücken sagt komplette Kampagne ab

per Mail teilen

In Zweibrücken fällt auch 2022 Fasching aus. Der Karnevalverein Zweibrücken hat seine komplette Kampagne abgesagt. Es sei wegen der aktuellen Corona-Lage nicht vertretbar, ausgelassen zu feiern.

Nach der Absage im vergangenen Jahr hatten sich die Karnevalisten in Zweibrücken darauf gefreut, jetzt endlich wieder Fasching feiern zu können. Doch Corona macht erneut einen Strich durch die Rechnung. Nach Angaben des Vorstands können wegen der aktuellen Corona-Lage Veranstaltungen, wie Prunksitzungen oder der Kinderfasching, nicht durchgeführt werden.

Garde kann nicht trainieren

Außerdem könnten Tanzgruppen und die Garde derzeit nicht trainieren. Die Absage der Kampagne sei den Karnevalisten nicht leicht gefallen, das Herz sage "ja", der Verstand aber "nein". Man wolle nichts riskieren, die Gesundheit der Mitglieder und Zuschauer stehe an erster Stelle. Daher sei es nicht vertretbar ausgelassen zu feiern, während Pflegekräfte und Ärzte um das Leben anderer kämpfen, so der Vorstand des Zweibrücker Vereins.

Zweibrücken steht mit Absage aktuell alleine da

Bereits im vergangenen Jahr war der Karnevalsverein Zweibrücken einer der ersten Vereine, der seine Veranstaltungen wegen Corona abgesagt hatte. Bislang steht der Verein - zumindest in der Westpfalz - noch alleine da. Der Karnevalverein Kusel bedauert beispielsweise die Absage der Zweibrücker, plant aber weiterhin, die eigene Kampagne unter den jeweils geltenden Corona-Regeln durchzuführen. In anderen Regionen gibt es schon mehr Absagen: Beispielsweise haben Vereine in Trier, Koblenz oder Ludwigshafen ihre Karnevals-Veranstaltungen bereits gestrichen.