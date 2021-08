Das Bundesverfassungsgericht will Bund und Länder im Streit um den Finanzausgleich anhören. Das hat das Gericht der Stadt Pirmasens und dem Landkreis Kaiserslautern in einem Schreiben mitgeteilt. Die beiden Kommunen hatten zuvor auf eine bessere finanzielle Unterstützung durch das Land Rheinland-Pfalz geklagt. Der Verfassungsgerichtshof hat im vergangenen Dezember bereits geurteilt, dass die bisherige Regelung verfassungswidrig ist und das Land bis 2023 den Finanzausgleich neugestalten muss. Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern gehören zu am höchsten verschuldeten Kommunen in ganz Deutschland.