Kann eine Komplettsanierung die Waschmühle in Kaiserslautern retten?

Während viele Schwimmbäder in der Westpfalz bereits im Mai geöffnet haben, verzögert sich der Start der Freibadsaison in Kaiserslautern erneut. Besonders die traditionsreiche Waschmühle bereitet weiterhin Sorgen.

"Die Wesch ist eigentlich in einem Zustand, in dem wir sie künstlich beatmen müssen." Beigeordneter Manuel Steinbrenner (Grüne) benutzt drastische Worte, wenn er über das traditionsreiche Freibad, die Waschmühle, in Kaiserslautern spricht. Im Stadtrat hat der Baudezernent erklärt, warum die Freibäder in Kaiserslautern später öffnen als andere Bäder in der Region. Der Grund: Die Freibäder, die Waschmühle und das Warmfreibad, sind alt - Abnutzung zeigt sich überall.

Sollte die Wesch für eine Saison schließen, um zu sanieren?

Die Waschmühle, von den Lautrer und Lautrerinnen liebevoll "Wesch" genannt, öffnet nun voraussichtlich Mitte Juni. Aber bis es soweit ist, müssen unter anderem jedes Jahr viele Risse in dem großen Becken geflickt werden. Durch die Betonschäden könne auch gechlortes Wasser aus dem Becken in den Untergrund fließen, sagt Steinbrenner. Das müsse verhindert werden.

Im Kaiserslauterer Stadtrat wurde diskutiert, ob nicht eine Generalsanierung ein für alle Mal das Problem lösen würde. Unter anderem aus den Reihen der SPD-Fraktion hieß es, dass die Wesch ein Jahr schließen sollte für eine Generalsanierung, damit das Drama mit dem späten Saisonstart endlich ein Ende habe.

Geld für Sanierung der Waschmühle in Kaiserslautern fehlt

Das große Problem dabei: Die Stadt hat für eine Generalsanierung der Waschmühle kein Geld. Deshalb wurde im Lauterer Stadtrat auch die Möglichkeit einer Förderung für die Sanierung diskutiert. Entschieden wurde im Stadtrat dazu aber nichts. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) meinte zum Abschluss, dass man am Thema Freibäder in Kaiserslautern auf jeden Fall weiter dranbleiben werde.

Waschmühle und Warmfreibad in Kaiserslautern öffnen bald

Das städtische Warmfreibad in Kaiserslautern öffnet übrigens am Donnerstag, an Christi Himmelfahrt, wieder seine Türen. Das Springerbecken bleibt für Badegäste vorerst aber noch gesperrt, wie die Stadt mitgeteilt hat. Mitte Juni soll dann auch die Waschmühle in die Saison starten. Vergangene Woche wurde damit begonnen, das gewaltige Becken der Wesch mit Wasser zu befüllen. Der Kartenvorverkauf für beide Bäder läuft seit dieser Woche.