Am 14. März ist nicht nur die Wahl zum neuen rheinland-pfälzische Landtag. In der VG Kirchheimbolanden wird gleichzeitig ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei Männer und eine Frau gehen ins Rennen.

Bei der Wahl zum Bürgermeister bzw. zur Bürgermeisterin von Kirchheimbolanden treten an: Reiner Bauer, Wolfgang Huber und Sabine Wienpahl. Wir haben den Kandidaten drei Fragen gestellt.

Reiner Bauer, parteilos, unterstützt von CDU/FWG

Pressestelle Reiner Bauer

Reiner Bauer lebt zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Steinbach. Er war dort zehn Jahre lang erster Beigeordneter und zehn Jahre Ortsbürgermeister. Seit 1994 arbeitet er in der Kreisverwaltung des Donnersbergkreises. Seit 2018 leitet er die dort die Stabstelle Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung.

Warum möchten Sie Verbandsbürgermeister werden?

Weil mir die Region am Herzen liegt und weil ich gerne mit anderen was bewege.

Was sind die ersten drei Dinge, die Sie als Verbandsbürgermeister von Kirchheimbolanden angehen werden?

Als erstes werde ich ein persönliches Gespräch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen. Ein motiviertes Team ist eine wichtige Basis, damit was entwickelt werden kann. Gerade die Themen bürgerfreundliche Verwaltung, Digitalisierung, aber auch die wichtige Veränderungs- und Verbesserungskultur in der Verwaltung erfordern eine gute Kommunikationsgrundlage und ein kreatives und vertrauensvolles Miteinander.

Meine zweite Maßnahme wird ein konsequenter Masterplan für den Breitbandausbau sein. Bei jedem Straßenaufbruch muss klar sein, welche Breitbandinfrastruktur dort fehlt, damit wir zügig zur Gigabitversorgung für alle Haushalte kommen.

Die dritte Maßnahme betrifft die Verbesserung der Rad-Infrastruktur. Zusammen mit allen Ortsgemeinden und verzahnt mit den Nachbarkommunen müssen wir die vielfältigen Förderprogramme und das Potential unserer Region für den Radverkehr nutzen.

Pressestelle Reiner Bauer

Wie soll die VG Kirchheimbolanden im Jahr 2029 sein?

Die gute Verkehrsanbindung, unsere Top Infrastruktur und die hohe Lebensqualitität machen uns zum beliebten Ort zum Leben und Arbeiten. Kirchheimbolanden ist weiter ein Industriestandort für Automotive, aber immer mehr auch für andere Bereiche. Aber auch Homeoffice und Coworking im Grünen oder in der Altstadt haben der Region einen Zuwachs an produktiven und kreativen Menschen und eine Steigerung der Steuerkraft beschert. „Alt werden wo und wie ich will“ mit guter Infrastruktur in der Stadt und den Dörfern. Dieses Ziel wird als Gemeinschaftsaufgabe verfolgt und trägt Früchte.

Wolfgang Huber, parteilos (unterstützt von Bündnis90/Die Grünen)

Pressestelle Wolfgang Huber

Wolfgang Huber lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Bolanden-Weierhof. Nach der Schule ließ er sich zunächst zum Polizisten ausbilden, studierte später aber noch Soziale Arbeit. Er war unter anderem im Jugendamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms tätig. Seit 2018 leitet er das Internat Weierhof.

Warum möchten Sie Verbandsbürgermeister werden?

Ich bin in der VG Kirchheimbolanden aufgewachsen: Kindergarten, Schule, Karnevalsverein, aktiver Sportler (SVK/TVK/SV Orbis), Übungsleiter (Badminton), Trainer (Badminton und Fußball), politisch schon immer interessiert, fünf Jahre im Verbandsgemeinderat Kibo, Gründungsmitglied der „Donnersberger Initiative für Menschen in Not“, war viele Jahre als Schulelternbeiratsvorsitzender an verschiedenen Schulen meiner vier Kinder aktiv. Dort Bürgermeister zu sein, wo man aufgewachsen ist, dort noch wichtige politische Entscheidungen auf Grundlage ökonomischer, ökologischer und sozialer Gesichtspunkte gemeinsam anzugehen um diese VG voranzubringen: Etwas Interessanteres kann ich mir nicht vorstellen. Meine Erfahrungen als Polizeibeamter, Diplom-Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialdienst/ Referatsleiter und Amtsvormund im Jugendamt, Diplom-Mediator und nun die Zeit als Internatsleiter mit 30 Mitarbeiter:innen und 85 Kindern und Jugendlichen dienten quasi als „optimale Vorbereitungszeit“ auf dieses ehrenvolle und auch moralisch so verantwortungsvolle Amt. Ich möchte selbst handeln statt zu hoffen, dass andere zu guten Einsichten kommen. Ich möchte Bürgermeister in der VG Kibo werden, weil ich Menschen verbinden und gute Kompromisse finden kann, so dass niemand in der VG zurückgelassen wird.

Was sind die ersten drei Dinge, die Sie als Verbandsbürgermeister von Kirchheimbolanden angehen werden?

1. Kommunikation auf allen Ebenen

Zufriedenheit der Bürger setzt voraus, dass auch in der Verwaltung eine Zufriedenheit herrscht. Was beschäftigt die Mitarbeiter*innen innerhalb der VG? Was sind die Anliegen der Bürger*innen? Wo gibt es Ärgernisse, wo läuft es gut? Wie kann eine Verwaltung dabei unterstützen, die (post-)pandemische Krise zu bewältigen? Wie stellen wir uns für die weiteren wichtige anstehenden Aufgaben auf. - Kooperation und Miteinander, nur so kann man gemeinsam Projekte entwickeln.

2. Stärkung des Wirtschaftsstandortes „VG Kibo“

Durch kommunale Kooperationen (gemeinsame Gewerbekonzepte) entstehen Synergieeffekte mit einem effizienten Kosten-/Nutzenausgleich. Wichtig ist mir zu erfahren: Was brauchen die Betriebe, Gastronomie, Vereine, Dienstleister von der Verwaltung, wie kann man so unbürokratisch wie möglich ein wirtschaftliches „Wieder-Anfahren“ nach der Pandemie ermöglichen?

3. Verbesserung und Ausbau der digitalen Infrastruktur

Die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir so schnell wie möglich unsere digitale Infrastruktur hier in unserer ländlich geprägten Region verbessern müssen – und zwar zu (preislichen) Bedingungen, die für Privathaushalte, aber auch für unsere Gewerbetreibenden machbar sind. Funktionierendes E-learning und Homeoffice muss zumindest technisch stressfrei und dadurch familienentlastend in unseren Orten in der VG ermöglicht werden.

Pressestelle Wolfgang Huber

Wie soll die VG Kirchheimbolanden im Jahr 2029 sein?

Wir werden überall schnelles Internet haben, damit junge Unternehmen und Startups sich ansiedeln können und mehr Menschen im Homeoffice arbeiten können.

Die Dorfkerne werden belebter sein, heutige Leerstände werden einer neuen Nutzung zugeführt.

Die Verwaltung wird offener und transparenter für die Bürger:innen.

Die Dörfer in der VG werden enger zusammenarbeiten.

Sanfter Tourismus wird größere wirtschaftliche Bedeutung haben und sich im Einklang mit der Natur weiterentwickeln.

Es wird ein Radwegenetz geben, das die VG umspannt und mit den Nachbar-Regionen verbindet.

Alt und Jung leben gerne hier. Die Infrastruktur ist so, dass man über die Radwege gut unsere Kreisstadt Kibo erreicht, dass man über ein gutes ÖPNV-Netz sich gut und günstig auch in unserem ländlichen Raum bewegen kann.

Kurze Beine – kurze Wege: Die (mind.) sechs Grundschulen sind weiterhin in Trägerschaft der VG.

Wir haben dann weiterhin ausreichend auch altersgerechten Wohnraum geschaffen und erhalten.

In der VG Kibo werden Entscheidungen nach ökologischen, ökonomischen und moralischen Gesichtspunkten für die Menschen getroffen, nicht nach parteipolitischem, wahlstrategischem Gutdünken zum Vorteil einiger weniger. Ich bin parteilos. Ich werde auch 2029 noch parteiunabhängig sein, werde meine Entscheidungen nach Recht und Gewissen treffen!

Sabine Wienpahl, SPD

Pressestelle Sabine Wienpahl

Sabine Wienphal wurde in Kaiserslautern geboren, hat zwei Söhne und zwei Stieftöchter. Mehrere Jahre lang hat sie in der Staatskanzlei in Mainz gearbeitet. Später war sie u.a. für den Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog tätig und leitet nun eine Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Warum möchten Sie Verbandsbürgermeisterin werden?

Weil ich die Verbandsgemeinde mit Überzeugungskraft, neuem Mut und mit viel Engagement und Erfahrung nach vorne bringen möchte und gemeinsam mit den Ortsgemeinden und der Stadt die Weichen für eine gute Zukunft stellen will. Dabei möchte ich das Gute bewahren, aber auch da, wo es nötig ist anpacken, überholte Strukturen auflösen und gemeinsam mit den Ortsgemeinden und den Bürgerinnen und Bürgern neue Wege denken und umsetzen. Die Verbandsgemeinde befindet sich im Wandel. Diesen zu begleiten und zu gestalten ist ein großes Privileg und eine Aufgabe, der ich mich mit voller Kraft stellen möchte. Ich stehe für eine bürgernahe Politik, für frischen Wind und für einen unverstellten Blick von außen, auf die politischen Strukturen und die gesellschaftlich wichtigen Themen, die im Sinne der Menschen jetzt angepackt und umgesetzt werden müssen.

Was sind die ersten drei Dinge, die Sie als Verbandsbürgermeisterin von Kirchheimbolanden angehen werden?

Bürgerbeteiligung und bürgerfreundliche Verwaltung

Eine kontinuierliche Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz und Bürgerdialoge durch digitale Beteiligungsformen und „analoge“ Gesprächsformate, wie regelmäßige Bürgersprechstunden in den Gemeinden. Aber auch die Förderung von Generationengesprächen, um der Vereinsamung entgegenzusteuern, eine Zukunftswerkstatt und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Das „Digitale Rathaus“ – ohne Papierkram oder Öffnungszeiten. Damit alle Verwaltungsleistungen rund um die Uhr von zuhause und wo auch immer abgerufen werden können. Für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und die Verwaltung selbst nicht, oder nur mit erheblichem Aufwand aufsuchen können, soll es künftig das „Mobile Rathaus“ geben.

Tourismus

Ein sanftes und nachhaltiges Tourismuskonzept auf den Weg bringen, unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zur Stärkung unserer kulturellen und biologischen Vielfalt. Dazu gehört auch, Klimaschutzprojekte zu fördern und eine stärkere Vernetzung über die angrenzenden Regionen hinaus. Der Ausbau eines flächendeckenden Radewegenetzes.

Ehrenamt

Unterstützung des Ehrenamtes als „Herzkammer unserer VG“. Dazu gehört die bestmögliche Ausstattung und Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Feuerwehr, der Erhalt und die Entwicklung unserer Spiel- und Sportstätten. Einsatz eines hauptamtlichen Ehrenamtsberaters.

Pressestelle Sabine Wienpahl

Wie soll die VG Kirchheimbolanden im Jahr 2029 sein?

Ich wünsche mir eine lebendige Verbandsgemeinde mit einem starken Handwerk, florierendem Einzelhandel, breitem Kulturangebot, einer vielfältigen Gastronomie, leistungsstarken Unternehmen und bezahlbarem Wohnraum, damit unsere Jugend und unsere Familien in der Heimat bleiben können. Ein flächendeckendes Radewegenetz. Schnelles Internet und Glasfaser befindet sich in jedem Haushalt der VG. Ein hauptamtlicher Ehrenamtsberater steht den Ehrenamtlichen und den Vereinen jederzeit mir Rat und Tat zur Seite und die Verbandsgemeinde vergibt jährlich den VG-Ehrenamtspreis für besonderes ehrenamtliches Engagement. Die Verwaltung ist bürgernah und transparent. Das digitale Rathaus ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie ihre Verwaltungsangelegenheiten zu jeder Zeit, von wo auch immer ausführen können. Das Mitmachportal der Verbandsgemeinde hat die ersten Ideen der Bürgerinnen und Bürger aufgenommen und durch geeignete Fördermöglichkeiten in die Tat umgesetzt. Die Verwaltung hat einen Personalrat.

Zu unserem Vorgehen: Wir haben die Kandidaten schriftlich um die Beantwortung der drei Fragen gebeten. Jede Antwort haben wir auf 200 Wörter begrenzt. Außerdem haben wir die Kandidaten um zwei Fotos gebeten, um ein offizielles Foto und ein Bild aus dem Wahlkampf.