Wegen der Demonstrationen der sogenannten "Querdenker" am Wochenende in Kaiserslautern hat es bereits zwei Strafanzeigen gegeben. Weitere 27 Menschen wurden wegen Ordnungswidrigkeiten angezeigt.

Die sogenannten "Querdenker" wollten am Samstag in Kaiserslautern öffentlich gegen die Corona-Beschränkungen demonstrieren, die Demonstration wurde von der Stadt jedoch verboten. Das Verwaltungsgericht in Neustadt bestätigte das Verbot.

Dennoch kamen rund 75 Menschen auf dem Messeplatz in Kaiserslautern zusammen. Außerdem demonstrierten rund 100 Menschen in Ramstein. Zwei von ihnen wurden nach Angaben der Polizei angezeigt, weil sie andere zur Teilnahme an der Versammlung aufgefordert haben sollen, obwohl sie verboten worden war. Auf sie kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

Verstöße gegen Versammlungsgesetz und Corona-Verordnung

Darüber hinaus sind derzeit 27 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten in Bearbeitung, vorwiegend wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz beziehungsweise gegen die Corona-Bekämpfungverordnung. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.