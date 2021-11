Die Geschäfte in Kaiserslautern und Zweibrücken sind am Sonntag geöffnet. Der erste verkaufsoffene Sonntag seit der Pandemie sei ein wichtiges Zeichen für den Handel, teilte ein Sprecher der Werbegemeinschaft "Kaiser in Lautern" mit. Nach Angaben der Zweibrücker City-Managerin Petra Stricker sei es den Geschäften in der Innenstadt freigestellt, ob sie am Sonntag öffnen wollten. Dass der verkaufsoffene Sonntag überhaupt stattfinden darf, war wegen des steigenden Corona-Infektionsgeschehens lange unklar.