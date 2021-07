per Mail teilen

Einfach mal das Auto stehen lassen und mit dem Rad fahren - und dabei noch was für das Klima tun. Das ist das Prinzip der Aktion Stadtradeln. In Kaiserslautern und Zweibrücken zog man jetzt eine positive Bilanz.

Drei Wochen haben im Juni Hunderte Menschen auf Fahrten mit dem Auto verzichtet, um auf diese Weise einen Beitrag zum Klimschutz zu leisten. In Kaiserslautern nahmen fast 1.200 Menschen teil - sie fuhren mit ihren Rädern eine Strecke von genau 262.644 Kilometern.

Das ist das beste Ergebnis, dass in Kaiserslautern "er-radelt" wurde, seit die Stadt vor zwölf Jahren das erste Mal teilnahm. Somit konnten nach Angaben der Stadtverwaltung 40 Tonnen CO2 eingespart werden - die Menge an Treibhausgasen, die Autos ausgestoßen hätten, wenn sie die Strecke gefahren werden. Rechnet man die Kilometer pro Einwohner, habe Kaiserslautern sogar Mainz hinter sich gelassen, sagte der Beigeordnete Peter Kiefer (FWG).

Auch in Zweibrücken zog die Verwaltung eine positive Bilanz der Aktion Stadtradeln. Hier traten gut 900 Menschen für das Klima drei Wochen in die Pedale. Sie fuhren genau 224.446 Kilometer, was nach Angaben der Stadtverwaltung einer Einsparung von 33 Tonnen CO2 entspricht.