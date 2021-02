Die Deutsche Umwelthilfe fordert mehr Spuren für Radfahrer in den deutschen Innenstädten. Und hat jetzt auch in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken Anträge gestellt.

Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich dafür ein, dass in den Innenstädten mehr Tempo-30-Zonen ausgewiesen und sogenannte Pop-Up-Radwege eingerichtet werden. Dabei wird ein Abschnitt der Straße zu einem Radweg umfunktioniert.

Pop-up-Radwege Für Pop-up-Radwege werden meist der rechte Streifen einer Fahrbahn oder ein Parkstreifen dauerhaft zu einem Rad-Fahrstreifen umgewidmet. Diese werden durch deutliche Linien oder Baustellenbaken zur Autofahrbahn abgegrenzt. Während der Corona-Pandemie haben einige Kommunen Pop-Up-Radwege eingerichtet, damit Radfahrer besser Abstand zueinander halten können.

Mehr Platz für Radfahrer

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, sagte, obwohl immer mehr Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Straßen unterwegs seien, existierten in den meisten deutschen Städten keine ausreichend breiten, baulich abgegrenzten und geschützten Fahrradwege. Zudem dauere es bis zu zehn Jahre von der ersten Planung bis zur Umsetzung eines neuen Weges. Durch Pop-up-Radwege könnten schnell neue Flächen für Radfahrer und Radfahrerinnen bereit gestellt werden.

Kritik: Weniger Platz und Gefahr von Unfällen

Kritiker des Konzeptes führen an, dass dadurch die Straßen für Autos enger würden - was zu noch mehr Staus in den ohnehin überlasteten Innenstädten führen könnte. Außerdem bestehe die Gefahr von Unfällen gerade an Kreuzungen, wenn sich Fahrrad- und Autoverkehr treffen. Und zu guter Letzt ließe sich der Abstand auf diesen Strecken nicht immer einhalten - weder zwischen den Fahrradfahrern und Fahrrradfahrinnen selbst, noch zwischen Autos und Rädern.

Insgesamt hat die Deutschen Umwelthilfe in 236 deutschen Städten Anträge auf die Einrichtung solcher Pop-up-Radwege gestellt. Unter anderem auch in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Eine Reaktion der Städte steht noch aus. Andere Kommunen wie Stuttgart oder Karlsruhe haben das Konzept schon umgesetzt.