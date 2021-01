In Kaiserslautern sind nach Angaben des Gesundheitsamtes zwei weitere Menschen gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Die anderen Gesundheitsämter in der Westpfalz meldeten keine weiteren Corona-Toten. In der Südwestpfalz gab es allerdings zahlreiche Neuinfektionen in Seniorenheimen – unter anderem im Wecare Pflegezentrum in Pirmasens und im Pflegeheim Haus Gräfenstein in Rodalben. Beide Einrichtungen seien deshalb für Besucher geschlossen. Die Stadt Zweibrücken hat außerdem eine 7-Tage-Inzidenz von 29,2 erreicht. Deshalb hat das Land die Stadt Zweibrücken wieder in Corona-Warnstufe Gelb eingestuft – als einzige Kommune im Land.