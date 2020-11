In Kaiserslautern sind zwei weitere Menschen gestorben, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Damit erhöht sich die Zahl der Toten während der Pandemie in der Westpfalz auf 34.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind damit seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr in Stadt und Kreis Kaiserslautern 13 Menschen gestorben, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.

Wie die Landesregierung mitteilt, gilt aktuell für alle Städte und Landkreise die Warnstufe Rot. Pirmasens war in den vergangenen Tagen kurzzeitig in die niedrigere Stufe Orange gerutscht. Den höchsten Inzidenzwert in der Westpfalz hat der Kreis Kaiserslautern mit 234, gefolgt von Kusel mit 225. Damit wird beschrieben, wie viele Menschen sich durchschnittlich in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben.

Zuletzt hatte es in der Westpfalz vor allem Ausbrüche in Seniorenheimen gegeben. In Bruchmühlbach-Miesau, Kirchheimbolanden, Thaleischweiler-Fröschen, Kusel, Schönenberg-Kübelberg und Meisenheim hatten sich sowohl Bewohner als auch Betreuer mit dem Virus angesteckt. Die Einrichtungen versuchen nun mit verschiedenen Maßnahmen, das Virus einzudämmen.