per Mail teilen

Gleich zwei Unfälle an der gleichen Kreuzung innerhalb weniger Minuten haben gestern in Kaiserslautern hohen Sachschaden verursacht. Zuerst kam ein Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und beschädigte die Ampel. Weil der Neuwagen erst am Tag davor zugelassen wurde, schätzt die Polizei den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Weil die Ampel ausgefallen war, nahm eine Autofahrerin wenig später einem Lkw die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Auch hier entstand Sachschaden.