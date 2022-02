Zwei Polizisten bei Demo gegen Corona in Kaiserslautern verletzt

per Mail teilen

In Kaiserslautern sind bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend zwei Polizisten verletzt worden. Ein Teilnehmer wehrte sich mit seinen Zähnen gegen die Beamten.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilt, waren etwa 280 Menschen am Montagabend in der Innenstadt von Kaiserslautern unterwegs, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Dabei habe ein Mann die Polizisten beleidigt. Anschließend wollte die Polizei seine Personalien überprüfen. Dagegen habe er sich massiv gewehrt und einem der Polizisten in die Hand gebissen.

Anzeigen nach Corona-Demo in Kaiserslautern

Den Einsatzkräften gelang es, den Mann zu überwältigen. Dabei wurde ein weiterer Polizist am Arm verletzt. Der Demonstrant erhält nach Angaben der Polizei eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die anderen Corona-Proteste in Landstuhl, Kusel, Waldmohr, Pirmasens, Rockenhausen und Zweibrücken verliefen friedlich.