Von Samstagmorgen bis Montagabend fallen die Züge zwischen Rockenhausen und Alsenz aus. Nach Angaben der zuständigen Bahnbetreiber sind Bauarbeiten an der Strecke Grund für die Sperrung. Auch die Züge der vlexx-Linie fahren nicht. Sie fallen zwischen Rockenhausen und Bad Kreuznach aus. Nach Angaben der zuständigen Bahnbetreiber werden die Züge mit Bussen ersetzt. Weil in den Bussen weniger Platz sei, könnten Fahrräder in dieser Zeit nicht mitgenommen werden.