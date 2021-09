Zugausfälle wegen Baumfällarbeiten

Zwischen Kaiserslautern und Neustadt fallen am Wochenende vom 18. und 19. September zahlreiche Züge aus. Wie die DB Regio AG mitteilt, müssen an der Strecke Bäume gefällt werden. Daher fahren die S-Bahnen der Linie 2 zwischen Kaiserslautern und Mosbach jeweils von 6:30 bis 20:45 Uhr gar nicht. Außerdem fallen einzelne Verbindungen des Regionalexpresses zwischen Kaiserslautern und Mannheim aus. Die Deutsche Bahn empfiehlt, als Ersatz die S1 Homburg-Osterburken zu nutzen. Einige Züge halten dabei auch zusätzlich in Frankenstein und Neidenfels. Wie die Bahn angekündigt hat, kommt es am ersten Oktoberwochenende erneut zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke.