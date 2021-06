per Mail teilen

Der Zoo Kaiserslautern steht wohl vor der Schließung. Der Stadtrat habe mit seiner Haushaltsentscheidung den Geldhahn zugedreht. In zwei Monaten könnte daher Schluss sein.

Matthias Schmitt ist noch immer schockiert über die Entscheidung des Stadtrates. Der Geschäftsführer des Zoos in Kaiserslautern erklärte, dass sein Tierpark vorerst keine Fördermittel der Stadt mehr erhalte. Das Geld mache aber derzeit einen Großteil der Einnahmen aus. Dabei geht es laut Schmitt um rund 200.000 Euro pro Monat, wovon knapp eine halbe Million Euro noch aussteht. Der Zoo leide finanziell weiterhin stark unter den Folgen der Corona-Pandemie, trotz privater Spendengelder in Höhe von etwa 125.000 Euro.

Zoo-Geschäftsführer Matthias Schmitt ist schockiert über die Entscheidung des Stadtrates in Kaiserslautern. SWR

Zoo Kaiserslautern könnte in zwei Monaten schließen

Die Spenden reichen nach Angaben des Zoochefs jedoch nicht aus, um den Tierpark zu retten. Sollte nicht schnell eine Lösung gefunden werden, müsse der Zoo wohl in zwei Monaten schließen. Davon wären 34 Mitarbeiter, darunter Tierpfleger, Aushilfen, Werkstatt und Verwaltung, betroffen.

Fördermittel wegen haushaltsfreier Zeit eingefroren

Der Stadtrat hatte am Montag in einer Sondersitzung entschieden, die Grundsteuer B nicht zu erhöhen und stattdessen den Haushalt für das laufende Jahr neu aufstellen zu wollen. Zuvor hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion den Haushalt 2021 nicht genehmigt, weil die Stadt drei Millionen Euro zuviel ausgeben wollte. Die Stadt befindet sich daher ab sofort in einer sogenannten haushaltsfreien Zeit. Das bedeutet, dass Kaiserslautern kein Geld mehr für Punkte ausgeben darf, die im Haushalt 2021 aufgeführt werden.