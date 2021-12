Zoo erlässt Eintritt

Besucher des Zoos in Kaiserslautern müssen bis zum 2.Januar keinen Eintritt bezahlen - wer will, kann aber freiwillig Geld geben. Zoo-Geschäftsführer Matthias Schmitt sagte, bei der Werbeaktion sollten die Besucher selbst bestimmen, was ihnen der Zoo wert sei. Außerdem können die Besucher auch ihre Meinung sagen und Verbesserungsvorschläge machen. Der Zoo Kaiserslautern stand in diesem Jahr kurzzeitig vor dem Aus. Grund war, dass die Stadt Kaiserslautern zwischenzeitlich keinen genehmigten Haushalt hatte. Ohne Haushalt hätte die Stadt dem Zoo keine Zuschüsse zahlen können.