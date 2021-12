Zeugen für Einbruch in Café gesucht

Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Einbruch in ein Café in der Kaiserslauterer Innenstadt geben können. Dem Bericht zufolge schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag eine Scheibe ein und drangen in das Café ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und nahmen Kassen und eine Geldkassette mit Bargeld mit. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Sonntagabend und Montagmorgen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.