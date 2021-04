per Mail teilen

Als Ersatz für den Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen und Internationalen Frauenclubs in Kaiserslautern veranstaltet der Verein am Samstag zwischen 8 und 16 Uhr einen Verkaufstag. Die Clubpräsidentin teilte mit, dass fertig gepackte Kartons verkauft werden, die gebrauchte Kleidung, Schuhe, Geschirr und Haushaltswaren enthalten. Interessierte können diese sogenannten „Wunderkisten“ abholen, wenn sie vorher einen Termin mit dem Club vereinbaren. Der Pfennigbasar, der größte Hallenflohmarkt der Westpfalz, kann auch in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden.