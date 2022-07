In Kaiserslautern beginnt am Samstag die "Woche der Diakonie". Der Soziale Dienst der evangelischen Kirche der Pfalz will damit auf seine vielfältigen Angebote hinweisen. Los geht es am Samstag mit einem "Markt der Möglichkeiten" im Innenhof der Stiftskirche in Kaiserslautern. Zwischen 10 und 14 Uhr stellen dort zum Beispiel die Aktion "Brot für die Welt", die Behinderteneinrichtung Zoar oder der evangelische Gemeindedienst ihre Arbeit vor. Um 11 Uhr findet in der Stiftskirche eine Podiumsdiskussion zum Thema "Armut in Kaiserslautern" statt. Bis Dienstag können Interessierte auch noch an Rundgängen und einer Radtour zu den Einrichtungen der Diakonie teilnehmen. Die "Woche der Diakonie" in Kaiserslautern sollte schon vor zwei Jahren stattfinden, musste aber dann wegen der Corona-Beschränkungen mehrfach verschoben werden.