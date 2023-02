Die Pandemie und der Ukraine-Krieg konnten der wirtschaftlichen Entwicklung in Stadt und Kreis Kaiserslautern nichts anhaben, sagen die Wirtschaftsförderer in ihrem Jahresrückblick.

Das Logistikzentrum von Amazon hat 2022 den Betrieb aufgenommen. 18 Millionen Artikel sind dort nach Angaben der Firma aktuell gelagert. SWR

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Kreis Kaiserslautern (WFK) zog eine positive Bilanz ihrer Arbeit im Jahr 2022. Sie macht das unter anderem an der Arbeitslosenquote fest: Sie ist im vergangenen Jahr in der Stadt von 9,0 auf 8,1 und im Kreis Kaiserslautern von 5,2 auf 5,0 gesunken.

"Die Region Kaiserslautern hat sich trotz Krisenjahr positiv entwickelt. Ich denke, wir können weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken."

Im vergangenen Jahr wurde viel in die größten Bauvorhaben in der Region investiert - die Arbeiten am US-Hospital in Weilerbach kommen laut WFK voran, ebenso wie die Bauarbeiten am Batteriezellenwerk bei Opel in Kaiserslautern. Das Logistikzentrum von Amazon hat bereits seine Arbeit aufgenommen, hier sind nach Angaben des Online-Riesens zurzeit fast 2.000 beschäftigt.

Problem: Kaum noch freie Gewerbeflächen rund um Kaiserslautern

Aber nicht nur bei den großen Wirtschaftsprojekten in Stadt und Kreis Kaiserslautern ging es laut WFK voran. Im PRE-Park in Kaiserslautern wurde das "Mailänder Business Center " errichtet. Und die Metall- und Kunststofffirma MTK in Weilerbach konnte den Spatenstich für den Erweiterungsbau der vor 30 Jahren gegründeten Firma feiern. Außerdem haben die Arbeiten für das neue Gewerbe- und Industriegebiet "Auf dem Immel II" in Weilerbach begonnen.

Und da sehen die Wirtschaftsförderer das größte Problem für die Region: Es stehen kaum noch Gewerbeflächen zur Verfügung. Die Nachfrage sei hoch, demgegenüber stehen allerdings nur zwei Hektar im Gewerbepark Europahöhe in Kaiserslautern und einige kleinere Flächen im Kreis zur Verfügung. Stadt und Kreis wollen jetzt eine Analyse von möglichen Gewerbeflächen auswerten und möglichst schnell weitere Flächen ausweisen.