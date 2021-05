per Mail teilen

Wegen kräftiger Windböen haben Polizei und Feuerwehr in Kaiserslautern gestern mehrere Einsätze verzeichnet. Unter anderem hatten sich an einem Haus Teile der Fassade gelöst. Eine Nachbarin konnte den Teilen noch ausweichen, verletzte sich aber dabei und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr entfernte weitere lose Fassadenteile, der Gehweg an dem haus wurde gesperrt.