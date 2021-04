Kaiserslautern will Corona-Lockerungen

Im Café ein Eis essen, ins Kino gehen, ein Konzert besuchen - all das soll schon bald in Kaiserslautern wieder möglich sein. Die Stadt will - wie Tübingen - Modellkommune werden.

Die Stadt Kaiserslautern hat sich beim Land als Corona-Modell-Kommune beworben. Das heißt: Sollte das Land zustimmen, werden in den kommenden Monaten testweise Lockerungen kommen. Zuerst sollen Fruchthalle und Pfalztheater öffnen Dafür ist nach Angaben der Stadt zusammen mit dem Gesundheitsamt ein Konzept erarbeitet worden, das ein mehrstufiges Öffnungsszenario vorsieht: So sollen in einem ersten Schritt die Fruchthalle und das Pfalztheater wieder für Besucher zugänglich sein. Beide Einrichtungen verfügten über "bestens ausgearbeitete Hygienekonzepte" und entsprechend geschultes Personal. Die Stadt betont: Sollte das Land die Zusage erteilen, könnte der Start innerhalb kürzester Zeit erfolgen. Kaiserslautern will den Menschen mehr Freiheiten in der Pandemie ermöglichen - Voraussetzung dafür ist eine Inzidenz unter 50. SWR Einführung der Luca-App für Kaiserslautern geplant Weitere Schritte sollen kommen, sobald die Luca-App in Rheinland-Pfalz eingeführt wird. Damit sollen Kontakte besser nachverfolgt werden können. Dafür benötige auch das Gesundheitsamt noch ein spezielles Programm, die sogenannte "Sormas"-Software. Sie wird zum Teil schon in Baden-Württemberg eingesetzt. Als dritter Baustein ist eine App geplant, mit der sich auf dem Smartphone negative Testergebnisse speichern lassen - mit diesem digitalen Ausweis sollen die Menschen in Kaiserslautern dann Restaurants oder Theater besuchen können. Alternativ dazu ist ein Anhänger mit QR-Code geplant, auf dem die Daten gespeichert werden sollen. Die Luca-Warnapp soll die Kontaktnachverfolgung in Rheinland-Pfalz erleichtern. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Frühestens Ende April weitere Lockerungen in Kaiserslautern Da aktuell weder Luca noch Sormas zur Verfügung stünden, könne die Stadt nicht vor Ende April weitere Lockerungsmaßnahmen testen. Die Zeit bis dahin solle genutzt werden, um weiteren Öffnungsschritte auszuarbeiten. Das sogenannte "Tübinger Modell" fließe zwar mit ein, werde aber nicht kopiert, sondern weiterentwickelt. Die Stadt weist darauf hin, dass alle Schritte an die Inzidenzwerte gekoppelt seien - sie könnten also auch wieder zurückgenommen werden. Ob Kaiserslautern Modellkommune wird, muss jetzt das Land entscheiden - wann das passiert, sei nicht bekannt.