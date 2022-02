Die Abschaffung der 2G-Regel hat dem Einzelhandel in Kaiserslautern gut getan. Diese positive Bilanz zieht jetzt der Einzelhandelsverband. Die Kundenfrequenz habe wieder zugenommen, es sei aber noch Potenzial nach oben, so ein Sprecher. Demnach hat der Verband nicht damit gerechnet, dass Kunden mit Wegfall der 2G-Regel die Läden stürmen. Noch immer hätten die Menschen zu große Angst, sich beim Einkaufen mit Corona anzustecken, so der Kaiserslauterer Einzelhandelsverband. Mehr Kunden erwarte er erst dann, wenn auch die Maskenpflicht wegfalle und die Plexiglasscheiben vor den Kassen verschwinden würden. Der Einzelhandelsverband hatte bereits bei Einführung der 2G-Regel im Dezember die Politik dafür kritisiert, dass die Geschäftswelt für ordnungsrechtliche Maßnahmen missbraucht werde. Seit einer Woche dürfen Einzelhändler wieder alle Menschen in ihre Geschäfte lassen, nicht nur Geimpfte oder Genesene.