So kommt der Westen der Pfalz an schnelles Internet

Die Corona-Pandemie hat die Schwächen bei der Versorgung mit schnellem Internet schonungslos offen gelegt. Aber: In der Westpfalz tut sich jetzt was in Sachen Breitband.

Grund dafür ist das sogenannte "Weiße-Flecken-Programm" der Bundesregierung. Dabei wird der Breitbandausbau gefördert, wenn in einem Gebiet die Versorgung unter 30 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) liegt. Zuletzt wurde das Programm sogar ausgedehnt auf Gebiete, in denen unter 100 Mbit/s der Standard ist.

Stadt Kaiserslautern hat 75 Prozent schnelles Internet

In der Stadt Kaiserslautern zum Beispiel sind das nach Auskunft der Stadtverwaltung sechs Prozent der Anschlüsse. 75 Prozent können dagegen sogar schon Bandbreiten bis 1.000 Mbit/s buchen. Außerdem will die Stadt ein eigenes, schnelles Stadtnetz aufbauen, von dem vor allem die Schulen profitieren sollen.

Und auch in anderen Kommunen in der Westpfalz soll in diesem Jahr der Breitbandausbau voranschreiten. In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zum Beispiel sollen in diesem Jahr über 1.500 Anschlüsse mit schnellem Internet versorgt werden. Auch in anderen Verbandsgemeinden im Kreis Kaiserslautern laufen die Bauarbeiten - hier wurden bisher rund 400 Anschlüsse versorgt, weitere sollen folgen. In der Verbandsgemeinde Landstuhl läuft gerade ein Erkundungsverfahren, welche Orte schnelles Internet brauchen. Bis es dann eingerichtet werden kann, könnte es nach Aussage der Verwaltung aber bis Anfang 2024 dauern.

Donnersbergkreis: Schnelles Internet eine "Mammutaufgabe"

Im Donnersbergkreis sollen in Kürze weitere Arbeiten für den Internetausbau ausgeschrieben werden. Wie Landrat Rainer Guth (parteilos) mitteilt, findet der Ausbau im Rahmen des "Graue-Flecken-Programmes" des Bundes statt. Das sind Regionen, in denen die Internetversorgung bei unter 100 Mbit/s liegt.

"Wir haben 81 Dörfer mit 120 Siedlungen und dann nochmal bestimmt 50 Einzelhöfe, die irgendwo in der Region liegen. Das ist eine Mammutaufgabe, das zu erschließen", so Guth. Geplant ist, dass im Donnersbergkreis bis Ende des Jahres rund 2.000 Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet in Betrieb gehen, darunter an allen Schulen.

19 Schulen in Zweibrücken brauchen schnelle Internetverbindungen

In der Stadt Zweibrücken haben nach Auskunft der Stadtverwaltung noch rund 450 Anschlüsse zu langsames Internet - und 19 Schulen. Hier soll noch in diesem Quartal die endgültige Förderzusage des Bundes kommen, dann kann der Ausbau beginnen.

In der Stadt Pirmasens ist man da schon weiter: Hier gibt es in der Stadt Bandbreiten bis zu 1.000 Mbit/s. In den meisten Stadtteilen sind es bis zu 250 Mbit/s. Lediglich in den Stadtteilen Hengsberg, Gersbach und Windsberg ist der Breitbandausbau noch nicht vorangeschritten. In Windsberg soll der Ausbau in diesem Jahr beginnen. In den anderen beiden Stadtteilen könnte im Jahr 2023 eine Förderung beantragt werden.