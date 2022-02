Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern und andere Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz plädieren dafür, das Besuchsverbot in Krankenhäusern aufrechtzuerhalten. In einer gemeinsamen Pressemitteilung betonen die Kliniken, das Verbot diene dem Schutz der Patienten und der Mitarbeitenden. Der Geschäftsführer des Westpfalzklinikums, Peter Förster, sagte, man wisse wie sehr das Besuchsverbot die Patienten und Angehörigen belaste. Trotz sinkender Inzidenzzahlen lasse aus Sicht der großen Krankenhäuser im Land das Corona-Infektionsgeschehen keine Lockerungen zu. Das Westpfalz-Klinikum mahne deshalb zur Geduld.