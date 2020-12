Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern verschärft aufgrund der erhöhten Corona-Infektionszahlen in der Westpfalz die Besuchsregeln. Ab Montag wird nach Angaben der Klinik verstärkt kontrolliert, ob sich die Besucher auf dem Krankenhausgelände an die geltenden Hygieneregeln halten. Zudem werde es nur noch möglich sein, das Klinikum über den Haupteingang zu betreten. Wie das Krankenhaus mitteilt, befinden sich derzeit zwei Corona-Patienten auf der Isolationsstation der Klinik. Darüber hinaus seien mittlerweile fünf Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums positiv auf das Virus getestet worden. Sie befänden sich, ebenso wie ihre Kontaktpersonen, in Quarantäne.