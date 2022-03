Westpfalz Klinikum bietet neues Pflege-Studium an

Das Westpfalz Klinikum bietet in Kooperation mit der Hochschule Ludwigshafen einen neuen Pflege-Studiengang an. Ab dem Wintersemester würden in insgesamt sieben Semestern Theorie und Praxis vermittelt, teilte eine Kliniksprecherin in Kaiserslautern mit. Am Ende würden die Studierenden zwei Abschlüsse erwerben: einen als Pflegefachfrau oder -mann und einen weiteren als Pflege Bachelor of Science. Für Interessierte bieten das Westpfalz Klinikum und die Ludwigshafener Hochschule zwei Online-Informationsveranstaltungen an. Sie finden am 15. März und am 14. April statt.