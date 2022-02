Westpfalz-Klinikum baut Flex-Team auf

Das Westpfalz-Klinikum baut ab sofort ein so genanntes Flex-Team auf. Pflegekräften, die wegen ihrer Lebensumstände nicht in Vollzeit arbeiten können, sollen so flexible Arbeitszeiten ermöglicht werden. Ziel ist laut Westpfalz-Klinikum eine Reserve an Pflegefachpersonal zu rekrutieren. Die neuen Mitarbeitenden sollten dann flexibel in verschiedenen Fachbereichen eingesetzt werden. Die ersten hätten im Rahmen dieses Projekts bereits die Arbeit aufgenommen.