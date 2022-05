Caritas sammelt in diesem Jahr für Ukraine

Die Caritas-Diözesen in der Westpfalz rufen in dieser Woche wieder zur jährlichen Geldspenden-Aktion auf. Der Erlös werde diesmal in einen Ukraine-Hilfsfonds der Caritas Speyer fließen. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhalten dann in den westpfälzischen Zentren der Caritas warme Mahlzeiten, Decken, Duschen und einen geschützten Platz zum Schlafen. Außerdem will der Verband mit den Geldspenden eine Kinderbetreuung, Sprachkurse und eine psychologische Begleitung für Kinder und Erwachsene ermöglichen.