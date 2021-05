Wer auf den Bus angewiesen ist, muss sich seit Donnerstagmorgen ein anderes Fortbewegungsmittel suchen. In Zweibrücken, Kaiserslautern, Kusel und Ramstein wird gestreikt.

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di von dem Warnstreik die Stadtbusse in Zweibrücken und die Busse von DB Regio in Kaiserslautern, Ramstein und Kusel. Der Streik hat am Donnerstag um drei Uhr begonnen und soll bis Freitag dauern.

In Zweibrücken hat die Stadtverwaltung einen Notfall-Fahrplan für die Busverbindungen aus dem Umland erstellt. Während in der Stadt keine Busse fahren, werden in der Umgebung einige Linien bedient. Die Stadtverwaltung bittet alle Bürger, die Buslinien nur im Notfall zu nutzen. Ansonsten könne man in den Bussen nicht die wegen der Corona-Pandemie notwendigen Abstände einhalten.

Keine Kundgebungen wegen Corona

Nach Angaben von Ver.di wurden betroffene Schüler und Eltern schon am Montag informiert. Die Streikenden finden sich wegen der Corona-Pandemie nicht vor den Betrieben zu Kundgebungen ein, sondern bleiben zuhause.

Weitere Warnstreiks in der kommenden Woche möglich

Ver.di kündigte weitere Warnstreiks an, sollten die Arbeitgeber weiterhin keine Tarifverhandlungen wollen. Diese könnten am 12., 17. und 18. Mai stattfinden.

Ver.di fordert unter anderem, dass die Standzeiten und Fahrzeit-Unterbrechungen mit bezahlt werden. Außerdem ein 13. Monatsgehalt sowie die Erhöhung von Zuschlägen und ein höheres Urlaubsgeld.