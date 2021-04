Die Menschen in der Westpfalz halten sich weitgehend an die seit Ende vergangener Woche geltenden Ausgangsbeschränkungen. Das teilten die Städte und Kreise auf SWR-Nachfrage mit. In Pirmasens wurden nach Angaben der Verwaltung seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen am Montag neun Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sich die Bürger nicht an die geltenden Regeln gehalten hatten. Das Bußgeld betrug jeweils 50 Euro. Auch in Kaiserslautern hätten sich die Verstöße in Grenzen gehalten, sagte eine Sprecherin, zweimal sei eine Geldstrafe von jeweils 200 Euro verhängt worden. Im Donnersbergkreis seien mehrere Personen in verschiedenen Verbandsgemeinden nach 21 Uhr zu Fuß angetroffen worden. Diese seien aber nur verwarnt worden. Im Fall von vier weiteren Verstößen werde derzeit noch geprüft, ob ein Bußgeld verhängt werden soll. In Zweibrücken galten die Ausgangsbeschränkungen seit Donnerstag. Seitdem hat es nach Angaben der Stadt keine Verstöße gegeben.