Die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz ist im Oktober leicht gesunken. Das teilte die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mit. Der Leiter der Agentur für Arbeit, Peter Weißler, sagte, dass sich der Arbeitsmarkt bereits im September etwas erholt habe, der Trend halte an. Im Oktober waren in der Westpfalz etwas mehr als 18.000 Menschen arbeitslos, das waren knapp drei Prozent weniger als im September. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 6,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote allerdings um knapp einen Prozentpunkt gestiegen. Auch das Angebot an freien Arbeitsstellen ist gestiegen. Dem Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur wurden aktuell rund 900 freie Stellen gemeldet, im Oktober lag die Zahl sogar über der des Vorjahres.