Knapp 330 Menschen haben sich am Mittwoch bei der Sonderimpfaktion in Kaiserslautern gegen das Corona-Virus impfen lassen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Sie hatte vorab mit deutlich mehr Impfwilligen gerechnet. Momentan hat Kaiserslautern bei den vollständig geimpften Menschen, die über 18 Jahre alt sind, die niedrigste Impfquote in ganz Rheinland-Pfalz. Am Freitag kann man sich im Impfzentrum auf dem Opelgelände erneut ohne Anmeldung gegen Corona impfen lassen – mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna. Eine weitere Sonderimpfaktion gibt es am Freitag im Impfzentrum in Kusel und am Sonntag in Eisenberg im Thomas-Morus-Haus. Geimpft wird jeweils mit dem Biontech-Impfstoff.