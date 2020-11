Im Kreis Kaiserslautern hat es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einen weiteren Todesfall gegeben. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Außerdem wurden 58 neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern gemeldet. Im Kreis Südwestpfalz sind es 24 neue Fälle: Darunter auch zwei Mitarbeiter und drei Bewohner einer Pflegeinrichtung in Thaleischweiler-Fröschen. Im Kreis Kusel wurden 27 Neuinfektionen gemeldet, im Donnersbergkreis 16. In der gesamten Westpfalz gilt weiterhin die Corona-Warnstufe Rot: Außer in der Stadt Pirmasens, dort ist die Warnstufe auf Orange herabgesetzt worden, weil der Inzidenzwert unter 50 gerutscht ist.