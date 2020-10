per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Angestellten des öffentlichen Dienstes in der Westpfalz für Mittwochvormittag zum Streik aufgerufen. Wegen der Demonstrationszüge kann es sowohl in Kaiserslautern als auch in Pirmasens zu Verkehrsbehinderungen kommen.



In Kaiserslautern soll nach Verdi-Angaben der Demonstrationszug gegen 10 Uhr den Messeplatz verlassen. Über den Barabarossaring und die Altenwoogstrasse geht es zum Rathaus. Wegen der Corona-Pandemie wird es keine Kundgebung geben. Die Veranstalter erwarten etwa 350 Teilnehmer aus dem öffentlichen Dienst unter anderem aus dem Gesundheitswesen, von den Sparkassen und aus den Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Auch in Pirmasens wird gestreikt: Dort findet am Vormittag ein Autokorso vom Mess- zum Exerzierplatz statt. Verdi fordert für die Beschäftigten von Bund und Kommunen unter anderem eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent. Außerdem sollen Auszubildende 100 Euro mehr bekommen.