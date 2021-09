In Kaiserslautern streiken am Mittwoch Beschäftigte aus dem Einzelhandel. Nach SWR-Informationen sind die Modehauskette H&M und der Baumarkt Hornbach betroffen.

Die Mitarbeiter der Modehauskette H&M haben angekündigt, sich an dem Warnstreik zu beteiligen, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Auch die Beschäftigten des Hornbach-Baumarkts in Kaiserslautern wollen ihre Arbeit niederlegen. Insgesamt sollen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach Verdi-Informationen rund 450 Arbeitnehmer aus dem Einzel- und Versandhandel sowie dem Groß- und Außenhandel an dem Warnstreik teilnehmen.

Verdi fordert mehr Geld für Beschäftigte im Handel

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem 4,5 Prozent mehr Lohn. Für den Einzel- und Versandhandel soll nach Ansicht der Gewerkschaft außerdem eine Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde eingeführt werden. Im Groß- und Außenhandel fordert Verdi eine Corona-Prämie von 150 Euro für die Beschäftigten.

Gewerkschaft sieht "hohle Phrasen" im Tarifstreit

"Das Angebot der Arbeitgeber liegt derzeit weit unter der aktuellen Preissteigerungsrate und würde für die Beschäftigten einen enormen Reallohnverlust bedeuten, der nicht im Verhältnis zu den aktuellen wirtschaftlichen Branchendaten steht", erklärt Verdi-Sprecherin Monika Di Silvestre. Gewerkschaftssekretär Stefan Prinz ergänzt: "Nach dem Klatschen im letzten Jahr kommen nun nur noch hohle Phrasen in der diesjährigen Tarifauseinandersetzung." Die Warnstreiks seien nun die Antwort aus den Betrieben.