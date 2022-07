Waldzustandserhebung beginnt

per Mail teilen

Ab heute untersuchen die Förster der Wald-Forschungsanstalt in Trippstadt wieder, wie gesund die Bäume im Pfälzerwald sind. Landesweit sollen nach Angaben des Klimaschutzministeriums rund 4.000 Bäume begutachtet werden. Etwa vier Wochen lang soll die Begutachtung der Bäume dauern. Die Ergebnisse sollen dann im Waldzustandsbericht Ende des Jahres veröffentlicht werden. Seit 1984 werde bereits untersucht, welche Baumarten unter welchen Baumkrankheiten, -schädlingen oder an Dürre leiden. Die Auswertung der Bäume im vergangenen Jahr hat ergeben, dass es dem Wald in Rheinland-Pfalz schlecht geht. Etwa acht von zehn Bäumen seien geschädigt. Trotz des vielen Regens im letzten Jahr habe sich der Zustand der Bäume kaum gebessert. Besonders Buchen, Eichen, Fichten und Eschen seien betroffen. Zu den Dürreschäden kämen dann auch noch Schädlinge und Krankheiten, die den Bäumen weiter zusetzten.